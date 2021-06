Covid, 782 positivi, 14 vittime. Tasso di positività allo 0,5% (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 782 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 838. Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 40. Sono 138.391 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 224.493. Il Tasso di positività è stabile allo 0,5% (ieri era 0,4% ). Sono 294 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 4 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 782 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 838. Sono invece 14 lein un giorno, mentre ieri erano state 40. Sono 138.391 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 224.493. Ildità è stabile0,5% (ieri era 0,4% ). Sono 294 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia, con un calo di 4 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e ...

