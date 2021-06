Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Lunedi 28 Giugno 2021 (Di lunedì 28 giugno 2021) Cancro anche se Venere non sarà più nel segno in questo periodo, oggi le cose andranno comunque bene. Sagittario nonostante l’opposizione di Mercurio, sarà comunque una giornata lavorativa da non sottovalutare. Capricorno le cose inizieranno ad andare molto meglio perché il pianeta dell’amore tornerà in una buona posizione. Ecco le previsioni dell’Oroscopo del Giorno Lunedì Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Cancro anche se Venere non sarà più nel segno in questo periodo, oggi le cose andranno comunque bene. Sagittario nonostante l’opposizione di Mercurio, sarà comunque una giornata lavorativa da non sottovalutare. Capricorno le cose inizieranno ad andare molto meglio perché il pianeta dell’amore tornerà in una buona posizione. Ecco le previsioni dell’del Giorno Lunedì

