Advertising

sole24ore : #Colosseo, aprono gli ipogei: un viaggio di 400 anni di storia - Video ?? - Agenzia_Ansa : Con Tod's si aprono anche gli ipogei del Colosseo. Appello Della Valle alle aziende. Il ministro Franceschini: 'Que… - MaxCarbonaro : RT @sole24ore: #Colosseo, aprono gli ipogei: un viaggio di 400 anni di storia - Video ?? - ADM_assdemxmi : RT @sole24ore: #Colosseo, aprono gli ipogei: un viaggio di 400 anni di storia - Video ?? - ADM_assdemxmi : RT @RobRe62: RT @sole24ore:#Colosseo, aprono gli ipogei: un viaggio di 400 anni di storia - Video ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Colosseo aprono

...geomagnetiche " ha annunciato Giuliano Volpe archeologo dell'Università di Bari "nuove ... Che esiste anche se " è stato spiegato " non con le sembianze tipo, per intenderci, ma ben ...Saranno aperti al pubblico da oggi - e per la prima volta nella storia - gli ipogei del, visibili solo parzialmente fino all'avvio del cantiere nel dicembre 2018. Da oggi, ben 160 metri di passerella accessibile condurranno il pubblico a conoscere la storia della macchina ...Ha aperto i battenti l’attesissimo “Legoland Water Park Gardaland“, il primo parco acquatico Lego in Europa e il quinto nel mondo, creato all’interno del parco giochi Gardaland di Castelnuovo del Gard ...“Ricordo che quando, diversi anni fa, ho cominciato il mio primo mandato da Ministro, Tod’s aveva già avviato questa importante operazione. Rimasi allibito e indignato nel vedere che, di fronte a un’i ...