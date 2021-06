Claudio Amendola sui no vax: «Chi si rifiuta di fare il vaccino è un ignorante» (Di domenica 27 giugno 2021) Rifiutarsi di proposito di sottoporsi al vaccino anti-Covid è una scelta dettata dall’ignoranza. Ne è convinto l’attore e regista Claudio Amendola, ospite del programma Tagadà su La7. Amendola è in attesa di ricevere la somministrazione della seconda dose di vaccino AstraZeneca, prevista per il prossimo 18 luglio, e racconta che dopo aver ricevuto la prima vaccinazione, lo scorso primo maggio, ha provato un grandissimo senso di sollievo e ha subito pensato: «Forse io il casco non me lo metto…». Leggi su vanityfair (Di domenica 27 giugno 2021) Rifiutarsi di proposito di sottoporsi al vaccino anti-Covid è una scelta dettata dall’ignoranza. Ne è convinto l’attore e regista Claudio Amendola, ospite del programma Tagadà su La7. Amendola è in attesa di ricevere la somministrazione della seconda dose di vaccino AstraZeneca, prevista per il prossimo 18 luglio, e racconta che dopo aver ricevuto la prima vaccinazione, lo scorso primo maggio, ha provato un grandissimo senso di sollievo e ha subito pensato: «Forse io il casco non me lo metto…».

Advertising

La7tv : #tagada Claudio #Amendola: 'Ho fatto #Astrazeneca, aspetto la seconda dose. Chi si rifiuta di fare il vaccino è un… - DiPint3 : RT @Lorenzo62752880: Mi raccomando... sui vaccini non ascoltate il virologo premio Nobel Luc Montagnier... ma l'attore Claudio Amendola con… - beattrix369 : RT @AnDyllinger: Il vaccino: 'Mi rifiuto di entrare in Claudio Amendola' - Patty_Rose_L : RT @Lorenzo62752880: Mi raccomando... sui vaccini non ascoltate il virologo premio Nobel Luc Montagnier... ma l'attore Claudio Amendola con… - iomedesimame : RT @Lorenzo62752880: Mi raccomando... sui vaccini non ascoltate il virologo premio Nobel Luc Montagnier... ma l'attore Claudio Amendola con… -