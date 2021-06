Aggredisce l’ex moglie per denaro: arrestato a Napoli (Di domenica 27 giugno 2021) Aggredisce l’ex moglie per denaro: la donna ha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione da parte dell’ex marito che, dopo aver ottenuto da lei una somma di denaro, aveva tentato di estorcergliene dell’altro minacciandola con un coltello da cucina e colpendola in diverse parti del corpo Aggredisce l’ex moglie per denaro, e viene arrestato. Leggi su periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021)per: la donna ha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione da parte delmarito che, dopo aver ottenuto da lei una somma di, aveva tentato di estorcergliene dell’altro minacciandola con un coltello da cucina e colpendola in diverse parti del corpoper, e viene

Advertising

SkyTG24 : Aggredisce l'ex moglie per denaro, arrestato a Napoli - cangianie : RT @mattinodinapoli: Violenza in famiglia a Napoli, aggredisce l'ex moglie per denaro: arrestato - ilmetropolitan : ????#Napoli. Aggredisce l’#ex moglie per #denaro. Arrestato - - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Violenza in famiglia a Napoli, aggredisce l'ex moglie per denaro: arrestato - alinatede : RT @ultimenotizie: Aggredisce l'ex moglie per denaro, e viene arrestato. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio a #Napoli in via Banchi Nuov… -