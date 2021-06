Tiago Fernandes: “Milan, non privarti di Leao: è un potenziale campione” (Di sabato 26 giugno 2021) Uno degli allenatori di Rafael Leao allo Sporting Lisbona garantisce per lui: "Il talento c'è, va solo aspettato". Le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 giugno 2021) Uno degli allenatori di Rafaelallo Sporting Lisbona garantisce per lui: "Il talento c'è, va solo aspettato". Le sue dichiarazioni

Advertising

JohnDaviesTS : @PianetaMilan @Gazzetta_it @acmilan @RafaeLeao7 Sempre detto, ma come ha detto anche Tiago Fernandes sta anche a lu… - PianetaMilan : Tiago Fernandes a @Gazzetta_it: “@acmilan, non privarti di @RafaeLeao7: è un potenziale campione” - #ACMilan #Milan… - frapietrella : In pochi conoscono @RafaeLeao7 come Tiago Fernandes, mentore da una vita. Ci si chiede se tenerlo o venderlo, lui n… - MilanWorldForum : L'ex allenatore di Leao dà consigli al Milan e a Pioli Le dichiarazioni -) - iogurtegraviola : tiago fernandes e geovana energy -