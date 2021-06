Advertising

LaGazzettaWeb : Taranto, raffica di contravvenzioni per chi guida col cellulare -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto raffica

La Gazzetta del Mezzogiorno

Nell'ambito della campagna di sicurezza stradale denominata 'Alto impatto', infatti, la Sezione Polizia Stradale di, dando attuazione al protocollo della iniziativa, ha messo in atto ...di ordinanze contro la movida "Giovani e turisti, mix esplosivo". Il leader dei sindaci ... 5 nella provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di. ...Intervenuto durante la trasmissione sportiva “Dentro La Rete”, in onda il lunedì sera su Cosmopolismedia, il più stretto collaboratore del diesse Montervino, Massimo Pipolo ha parlato del Taranto che ...Prima raffica di ricosi della difesa controle provvisionali contenute nella sentenza del processo “Ambiente Svenduto”. Sono stati presentati dai difensori degli imputati condannati anche al pagamento ...