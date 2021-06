Strega comanda… monocromo | dalla testa ai piedi

Leggi su vanityfair

(Di sabato 26 giugno 2021) C’era un tempo, non molto lontano, in cui impazzava il color block, ovvero quel bizzarro accostamento di colori che, come per magia, funzionava alla perfezione proprio perché azzardato e, all’apparenza, scelto «a caso». Come il rosso con il fucsia, amatissimo da Sarah Jessica Parker, con scarpe rigorosamente bianche, e dalla Regina Elisabetta, il verde lime con l’arancione, sperimentato da Victoria Beckham, o ancora il giallo con il bordeaux, riportato in auge dal Joker di Joaquin Phoenix.