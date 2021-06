Omofobia | Renzi | ' faccio un appello | gli uomini di buona volontà un accordo lo possono trovare'

(Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Il Ddl Zan è una legge necessaria, il mio, l'invito, è che tutti insieme si possa fare uno sforzo persui diritti le ragioni che uniscono e non quelle che dividono. Mi auguro ci siano le condizioni dal mese di luglio. Glidiunlo". Lo ha detto Matteoa SkyTg24.

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Renzi

Il Sannio Quotidiano

Nella legge Zan, l'adesione delle scuole, anche cattoliche, alle iniziative per la giornata contro l'è 'nel rispetto dell'autonomia scolastica, quindi senza obblighi. E dato che il bullismo ...'dice che i voti in aula sono risicati ed è vero: rischiamo di andare sotto su qualche ... l'adesione delle scuole, anche cattoliche, alle iniziative per la giornata contro l'è 'nel ...Andrea e Dario sono sposati da diversi anni e hanno tre figli. Andrea è anche portavoce di 'Cammini di Speranza', associazione nazionale di persone cristiane lgbt.Il sottosegretario agli Interni: "Dobbiamo tenere compatti i gruppi che hanno votato la legge alla Camera superando dubbi e obiezioni" ...