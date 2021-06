MotoGP, GP Olanda 2021: come vedere la gara gratis e in chiaro. Orario e programma TV8 (Di sabato 26 giugno 2021) Il Motomondiale 2021 vedrà culminare domani, domenica 27 giugno, il fine settimana del GP d’Olanda, con la gara che si disputerà ad Assen, e sarà valida come nona tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il programma completo del GP d’Olanda del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv. Per quanto concerne il Motomondiale, le gare del GP d’Olanda vedranno la diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) per tutte le classi, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Il Motomondialevedrà culminare domani, domenica 27 giugno, il fine settimana del GP d’, con lache si disputerà ad Assen, e sarà validanona tappa del calendario di, Moto2 e Moto3. Di seguito ilcompleto del GP d’del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv. Per quanto concerne il Motomondiale, le gare del GP d’vedranno la diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport(208) per tutte le classi, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? VINALES, POLE DA RECORD!! ?? Prima fila per Quartararo e Bagnaia I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : Straordinario Vinales ad Assen: conquista le pole, realizzando anche il nuovo record della pista in 1:31.814… - SkySportMotoGP : ?? Yamaha al comando (?? #FP3) ?? Rossi in top10, Bagnaia in Q1 I RISULTATI ? - STnews365 : GP Olanda, Quartararo: 'Raggiunto l'obiettivo di essere in prima fila'. Le parole del francese della Yamaha, second… - STnews365 : GP Olanda, Vinales: 'Con la soft ho potuto spingere di più'. Le parole dello spagnolo della Yamaha, autore della po… -