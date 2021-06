Monterusciello | 51enne ferito a colpi di pistola sotto casa

Advertising

Informa_Press : Paura nella zona di Monterusciello ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Monterusciello 51enne

Fanpage.it

Un uomo di 51 anni, Salvatore Artiaco, pregiudicato, è stato ferito da un proiettile ieri sera a Pozzuoli, in provincia di Napoli; in ospedale ha ...POZZUOLI - Si spara ancora nei 600 alloggi di Monterusciello. Poco fa un uomo è stato attinto da colpi di arma da fuoco in via Campigli, nei '600 alloggi di Monterusciello. La vittima è un 51enne del ...