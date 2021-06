Loki, Sophia Di Martino: "Non chiamatemi Lady Loki" (Di sabato 26 giugno 2021) La star di Loki Sophia Di Martino ci tiene a precisare qualcosa sul suo ruolo nella serie Marvel di Disney+: 'Quella che vedete nella serie non è la Lady Loki dei fumetti'. Arrivata al suo terzo episodio, la serie TV di Loki con protagonista Tom Hiddleston ci ha già riservato alcune sorprese, tra le quali troviamo anche il personaggio di Sophia Di Martino che, per la cronaca, sbagliamo a chiamare Lady Loki. Come infatti è emerso dall'ultimo episodio andato ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 giugno 2021) La star diDici tiene a precisare qualcosa sul suo ruolo nella serie Marvel di Disney+: 'Quella che vedete nella serie non è ladei fumetti'. Arrivata al suo terzo episodio, la serie TV dicon protagonista Tom Hiddleston ci ha già riservato alcune sorprese, tra le quali troviamo anche il personaggio diDiche, per la cronaca, sbagliamo a chiamare. Come infatti è emerso dall'ultimo episodio andato ...

