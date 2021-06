In gita in modo sul lago, scontro con un’auto: ferito un 44enne a Sarnico (Di sabato 26 giugno 2021) Era in moto con un gruppo di amici, si è scontrato con un’auto a Sarnico: è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 26 giugno 2021) Era in moto con un gruppo di amici, si è scontrato con: è stato trasin gravi condizioni all’ospedale di Bergamo.

Advertising

irishcharm93 : RT @vocedelverbo_: adoro il modo in cui hanno scambiato l’europeo per una gita di classe ???? - pptamburelli : @GabCAAD3 Il bambino Hitler me lo hanno presentato a una assurda gita alla diga del lago Assad fatta con la famigli… - Reberebby215 : RT @vocedelverbo_: adoro il modo in cui hanno scambiato l’europeo per una gita di classe ???? - alecsa_ba : RT @vocedelverbo_: adoro il modo in cui hanno scambiato l’europeo per una gita di classe ???? - fearlvess : RT @vocedelverbo_: adoro il modo in cui hanno scambiato l’europeo per una gita di classe ???? -

Ultime Notizie dalla rete : gita modo Salò, il Bild: lo champagne prima della tragedia Con un bicchiere di champagne in mano. Sono stati immortalati in questo modo, attorno alle 16 di sabato 19 giugno, i due turisti tedeschi 52enni accusati di omicidio ... una gita in motoscafo: questi ...

Builder's Journey mi ha fatto (finalmente) capire i LEGO ... sia per l'evento e per gli incontri speciali, che per quell'aria da gita di cinque giorni liceale ... con me che i primi tempi provavo a farmi ingolosire in qualche modo e che, fallendo ogni volta, mi ...

Una gita in Mongolfiera in Valdichiana, ecco come LA NAZIONE Tremezzina, incidente tra due motoscafi sul lago di Como: morto un 22nne e due giovani amici feriti Incidente tra due motoscafi venerdì pomeriggio a Tremezzina, nella zona del lido di Lenno. Un uomo è morto e due sono rimasti feriti. Secondo le prime informazioni, lo scontro avrebbe coinvolto due mo ...

Pranzo o cena fuori: dove mangiare nel weekend del 26 e 27 giugno Primo weekend d'estate a Roma, con l'afa che ha preso il sopravvento e tanta voglia di scappare dalla città per una gita al mare o in montagna. Per coloro che questo weekend dovranno restare nella Cap ...

Con un bicchiere di champagne in mano. Sono stati immortalati in questo, attorno alle 16 di sabato 19 giugno, i due turisti tedeschi 52enni accusati di omicidio ... unain motoscafo: questi ...... sia per l'evento e per gli incontri speciali, che per quell'aria dadi cinque giorni liceale ... con me che i primi tempi provavo a farmi ingolosire in qualchee che, fallendo ogni volta, mi ...Incidente tra due motoscafi venerdì pomeriggio a Tremezzina, nella zona del lido di Lenno. Un uomo è morto e due sono rimasti feriti. Secondo le prime informazioni, lo scontro avrebbe coinvolto due mo ...Primo weekend d'estate a Roma, con l'afa che ha preso il sopravvento e tanta voglia di scappare dalla città per una gita al mare o in montagna. Per coloro che questo weekend dovranno restare nella Cap ...