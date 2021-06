I tifosi dell’Inter non dimenticano Christian Eriksen: maglia numero 24 fuori dalla sede del club (Di sabato 26 giugno 2021) I tifosi dell’Inter al fianco di Eriksen Protagonista assoluto – suo malgrado – di questo Europeo, Christian Eriksen si gode giorni tranquilli in famiglia dopo il grande spavento. Tanti i messaggi di sostegno arrivati al centrocampista dell’Inter e della Danimarca, anche ora che le sue condizioni possono definirsi ‘normali’. Un’ulteriore dimostrazione di affetto dei tifosi nerazzurri nei confronti del giocatore è stata oggi quando qualcuno ha messo la maglia numero 24 nerazzurro sotto la sede del ... Leggi su intermagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Ial fianco diProtagonista assoluto – suo malgrado – di questo Europeo,si gode giorni tranquilli in famiglia dopo il grande spavento. Tanti i messaggi di sostegno arrivati al centrocampistae della Danimarca, anche ora che le sue condizioni possono definirsi ‘normali’. Un’ulteriore dimostrazione di affetto deinerazzurri nei confronti del giocatore è stata oggi quando qualcuno ha messo la24 nerazzurro sotto ladel ...

