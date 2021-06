Griglia di partenza F1, GP Stiria: risultati qualifiche. Pole Verstappen, 7° Leclerc. Sainz out in Q2 (Di sabato 26 giugno 2021) Il Mondiale F1 2021 vedrà culminare domani, domenica 27 giugno, il fine settimana del GP di Stiria, con la gara che sarà valida come come ottava del calendario della F1. Out nella Q1 Kimi Raikkonen e Mick Schumacher, mentre in Q2 vanno fuori Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo e Carlos Sainz con la Ferrari. La Pole position, a conferma di quanto mostrato nelle libere, è del neerlandese della Red Bull Max Verstappen, che chiude in 1’28?997 e precede le due Mercedes, con Valtteri Bottas secondo (ma penalizzato di tre posizioni) e Lewis Hamilton terzo, ma che partirà in prima fila. Settimo il monegasco della Ferrari Charles ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Il Mondiale F1 2021 vedrà culminare domani, domenica 27 giugno, il fine settimana del GP di, con la gara che sarà valida come come ottava del calendario della F1. Out nella Q1 Kimi Raikkonen e Mick Schumacher, mentre in Q2 vanno fuori Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo e Carloscon la Ferrari. Laposition, a conferma di quanto mostrato nelle libere, è del neerlandese della Red Bull Max, che chiude in 1’28?997 e precede le due Mercedes, con Valtteri Bottas secondo (ma penalizzato di tre posizioni) e Lewis Hamilton terzo, ma che partirà in prima fila. Settimo il monegasco della Ferrari Charles ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, la griglia di partenza del GP di Stiria in Austria #StyrianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportMotoGP : Straordinario Vinales ad Assen: conquista le pole, realizzando anche il nuovo record della pista in 1:31.814… - zazoomblog : F1 Gp Stiria: Verstappen in pole davanti alle Mercedes Leclerc 7°. Griglia di partenza - #Stiria: #Verstappen… - glooit : Cambia la griglia di partenza del GP di Stiria di F1: schieramento di partenza stravolto in Austria leggi su Gloo… - sportface2016 : Penalità di tre posizioni per #Tsunoda, cambia ancora la griglia di partenza: ecco quella definitiva #F1 #StyrianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Griglia partenza F1, Gp di Stiria: Verstappen in pole davanti alle Mercedes. Leclerc 7° Ma il finlandese dovrà cedere 3 posizioni in griglia di partenza per la penalizzazione rimediata dopo il pericoloso testacoda avuto in pit lane venerdì. Bene Lando Norris su McLaren con il quarto ...

MotoGP Olanda, Marquez: 'L'incidente di ieri ha condizionato la giornata' E' senza dubbio una qualifica da dimenticare quella di Marc Marquez . Per lui un weekend iniziato venerdì con un brutto high side , poi la caduta di oggi e la 20esima posizione in griglia di partenza che lo attende domani. L'unico turno salvabile? Quello delle FP4, dove Marc è risultato ottavo dopo i 45 minuti a disposizione. Ma lo spagnolo di Casa Honda, non può che avere il ...

Formula 1, la griglia di partenza del GP Stiria in Austria Sky Sport MotoGp, Valentino Rossi: "Non siamo stupidi" Le parole di Valentino Rossi dopo le qualifiche di Assen. Sebbene alla fine delle qualifiche Valentino Rossi abbia ottenuto la dodicesima piazza sulla griglia di partenza di Assen, la soddisfazione pe ...

Cambia la griglia di partenza del GP di Stiria di F1: schieramento di partenza stravolto in Austria Il pilota dell’Alpha Tauri Yuki Tsunoda è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per il suo comportamento pericoloso in ...

Ma il finlandese dovrà cedere 3 posizioni indiper la penalizzazione rimediata dopo il pericoloso testacoda avuto in pit lane venerdì. Bene Lando Norris su McLaren con il quarto ...E' senza dubbio una qualifica da dimenticare quella di Marc Marquez . Per lui un weekend iniziato venerdì con un brutto high side , poi la caduta di oggi e la 20esima posizione indiche lo attende domani. L'unico turno salvabile? Quello delle FP4, dove Marc è risultato ottavo dopo i 45 minuti a disposizione. Ma lo spagnolo di Casa Honda, non può che avere il ...Le parole di Valentino Rossi dopo le qualifiche di Assen. Sebbene alla fine delle qualifiche Valentino Rossi abbia ottenuto la dodicesima piazza sulla griglia di partenza di Assen, la soddisfazione pe ...Il pilota dell’Alpha Tauri Yuki Tsunoda è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per il suo comportamento pericoloso in ...