Figlio minacciato dal padre con un coltello: è successo nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Nell'ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno setacciato le strade di Ercolano e Cercola. Diversi veicoli controllati e numerose le persone identificate. Durante le operazioni, i Carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per minaccia aggravata Francesco Sannino, un 59enne di Ercolano già noto alle forze dell'ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo che alla presenza dei Carabinieri ha minacciato con un coltello suo Figlio 38enne. I militari lo hanno disarmato e ...

