Europei: Chiellini, 'oggi vi inginocchierete? Non c'è stata alcuna richiesta' (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - "oggi credo che non ci sia nessuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da altre squadre ci inginocchieremo per senso di sensibilità verso l'altra squadra e cercheremo di combattere il razzismo con le iniziative della Federazione". Così il capitano dell'Italia, Giorgio Chiellini, ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con l'Austra valido per gli ottavi di finale dell'Europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - "credo che non ci sia nessuna. Quando capiterà qualcheda altre squadre ci inginocchieremo per senso di sensibilità verso l'altra squadra e cercheremo di combattere il razzismo con le iniziative della Federazione". Così il capitano dell'Italia, Giorgio, ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con l'Austra valido per gli ottavi di finale dell'Europeo.

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - C'è la conferma di Chiellini: l'Italia non si inginocchierà - benjamn_boliche : RT @fanpage: I calciatori dell'Italia non si inginocchieranno prima della partita con l'Austria degli ottavi di finale degli Europei. #ITAA… - ClaudiaPandoro : Europei 2020, dove vedere Italia-Austria: vietato sbagliare, Chiellini non si rischia - fanpage : I calciatori dell'Italia non si inginocchieranno prima della partita con l'Austria degli ottavi di finale degli Europei. #ITAAUT #Chiellini - casto_lorenzo : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - C'è la conferma di Chiellini: l'Italia non si inginocchierà -