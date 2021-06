Covid: Mazzeo, 'Anche oggi nessun decesso in Toscana, seconda volta in una settimana' (Di sabato 26 giugno 2021) Firenze, 26 giu. - (Adnkronos) - "Anche oggi non ci sono stati decessi per Covid-19 in tutta la Toscana. E' la seconda volta che accade in una settimana. Nelle ultime 24h ci sono stati 52 nuovi casi, i ricoverati sono 124 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (1 in più). L'indice Rt è a 0,74, mentre l'incidenza dei contagi aggiornata all'ultimo monitoraggio del ministero è di 10,3 casi settimanali ogni 100mila abitanti". Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Firenze, 26 giu. - (Adnkronos) - "non ci sono stati decessi per-19 in tutta la. E' lache accade in una. Nelle ultime 24h ci sono stati 52 nuovi casi, i ricoverati sono 124 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (1 in più). L'indice Rt è a 0,74, mentre l'incidenza dei contagi aggiornata all'ultimo monitoraggio del ministero è di 10,3 casili ogni 100mila abitanti". Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale della, Antonio, ...

Advertising

zazoomblog : Covid: Mazzeo In Toscana contagi al minimo ma prestare attenzione anche in zona bianca - #Covid: #Mazzeo #Toscana… - TV7Benevento : Covid: Mazzeo, 'In Toscana contagi al minimo, ma prestare attenzione anche in zona bianca'... - Mara_Mazzeo_Cz : RT @LiutoGiusto: Tra questi documenti c'è un paper che dimostra la pericolosità dei vaccini anti covid. Ma lui non lo trova più. https://t… -