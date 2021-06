Cosa c’entra Donnarumma con la schiavitù (Di sabato 26 giugno 2021) I lettori sanno che, da un quindicennio, studio un modello economico, politico, culturale, nato dopo la caduta del Muro, che ho chiamato Ceo capitalism. Con Giovanni Maddalena, professore di filosofia della comunicazione, abbiamo scritto, a quattro mani, il libro Uomini o Consumatori? Digitate Zafferano.news e non perdetevelo. Lo schema del modello è quello consueto, basato sulla triade: “padrone”, “fattore”, “lavoratore”. La sua caratterizzazione non è tanto nel “padrone”, che padrone è sempre stato e sempre sarà, né nel “fattore”, nel frattempo diventato un maggiordomo raffinato, capace di mascherare le proprie ignobili azioni, con altrettanto raffinati pensieri e parole, ma il ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 26 giugno 2021) I lettori sanno che, da un quindicennio, studio un modello economico, politico, culturale, nato dopo la caduta del Muro, che ho chiamato Ceo capitalism. Con Giovanni Maddalena, professore di filosofia della comunicazione, abbiamo scritto, a quattro mani, il libro Uomini o Consumatori? Digitate Zafferano.news e non perdetevelo. Lo schema del modello è quello consueto, basato sulla triade: “padrone”, “fattore”, “lavoratore”. La sua caratterizzazione non è tanto nel “padrone”, che padrone è sempre stato e sempre sarà, né nel “fattore”, nel frattempo diventato un maggiordomo raffinato, capace di mascherare le proprie ignobili azioni, con altrettanto raffinati pensieri e parole, ma il ...

Advertising

neodie : @SpiritoSfranto Cosa c’entra ora Tz0rzi?! - Gabri4_Word : @tripposauro @AlbertoLetizia2 @yenisey74 @DiReddito Non c’entra Twitter. Vedi mio messaggio a Alberto in cui spiego cosa mi hanno detto - 25091264 : RT @Willi_Shake_01: @ZanAlessandro L'aggressione è un reato e punibile appunto tale. Se la posto dei due ragazzi ci fossero stati altri sog… - AlbaFiorellini : RT @v_vivarelli: Ma nel M5S la sovranità non doveva essere nel popolo? E allora cosa c'entra la lotta tra #Grillo e #Conte per essere capo… - coriolano2011 : RT @ClaudioDeglinn2: Che c'entra questo circo con i diritti dei gay,lesbiche ecc? Vedo molta Volgarità ostentazione, onnipotenza,sfida alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’entra Cosa c'entra Donnarumma con la schiavitù Zazoom Blog