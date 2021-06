Conte: non torno indietro, Grillo si scusi pubblicamente e non so se basterà (Di sabato 26 giugno 2021) L’ex presidente del Consiglio a passo dall’addio al Movimento 5 Stelle dopo l’affondo del comico. «Non basta una telefonata di scuse per sanare quello che ha fatto e detto» Leggi su corriere (Di sabato 26 giugno 2021) L’ex presidente del Consiglio a passo dall’addio al Movimento 5 Stelle dopo l’affondo del comico. «Non basta una telefonata di scuse per sanare quello che ha fatto e detto»

BentivogliMarco : Mi chiedo, perché non si fecero appelli contro #GunterPauli consigliere economico di Conte? Questo qui in pratica ???? - paoloroversi : Volevano che l'Italia si facesse andar bene un leader che ora non vogliono neppure loro... #Conte - borghi_claudio : Meglio non dica come meriterebbe di essere trattato costui... Conte saluta: 'Non merito di essere trattato così'… - salfasanop : RT @Axen0s: Lascia? ma cosa lascia? e dove va Conte se lascia? torna a l'università? non ha manco dato l'esame di inglese... no, non lascia… - Sen_Pedica : Grillo da un vaffa a Conte e al Pd. @EnricoLetta sta sereno? Il @pdnetwork credo di no. Senza alleati sbatte il mus… -