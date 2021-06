ATP Eastbourne, festeggia Alex De Minaur: Sonego esce sconfitto in finale (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo aver battuto John Millman al secondo turno ed il lucky loser Max Purcell ieri in semifinale, stavolta Lorenzo Sonego è stato costretto ad arrendersi contro un giocatore australiano, purtroppo per lui proprio nell’ultimo atto. Si tratta di Alex De Minaur che, nella finale del torneo ATP 250 di Eastbourne, ha sconfitto il torinese al tie-break del terzo e decisivo set. Per il giocatore aussie è il quinto titolo della carriera, il primo ottenuto sull’erba. Amara sconfitta per Lorenzo Sonego Non ce l’ha fatta Lorenzo Sonego a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo aver battuto John Millman al secondo turno ed il lucky loser Max Purcell ieri in semi, stavolta Lorenzoè stato costretto ad arrendersi contro un giocatore australiano, purtroppo per lui proprio nell’ultimo atto. Si tratta diDeche, nelladel torneo ATP 250 di, hail torinese al tie-break del terzo e decisivo set. Per il giocatore aussie è il quinto titolo della carriera, il primo ottenuto sull’erba. Amara sconfitta per LorenzoNon ce l’ha fatta Lorenzoa ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP EASTBOURNE, SONEGO BATTUTO IN FINALE DA DE MINAUR L'australiano vince in tre set (4-6, 6-4, 7-… - lorenzofares : PECCATO! ?? A #Eastbourne Lorenzo #Sonego ???? perde una finale bellissima e combattuta contro Alex De Minaur ???? 46 6… - TENIPOcom : ATP 250+WTA 500 Eastbourne - Grass (Final) Alex De Minaur (AUS) def. Lorenzo Sonego (ITA) 4:6 6:4 7:6(5) - RicoBello : RT @SuperTennisTv: Finale #ATP Eastbourne: Lorenzo Sonego si prende il 1° set per 6-4! #tennis - SuperTennisTv : Finale #ATP Eastbourne: Lorenzo Sonego si prende il 1° set per 6-4! #tennis -