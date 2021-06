A Quiet Place II - recensione (Di sabato 26 giugno 2021) L'articolo contiene spoiler per chi non avesse visto nemmeno il primo film. Avevamo lasciato la famigliola Abbott nel 2018, a lottare per la sopravvivenza in un mondo che da un giorno all'altro era stato invaso da una specie di orridi mostri alieni, privi di vista e olfatto ma in compenso forniti di un udito finissimo. Si tratta di mostruose creature, ferocemente voraci, simili ai giganteschi aracnidi di Starship Troopers, incrocio di mostri degni di Silent Hill o Resident Evil e anche Stanger Things, dalle misteriose origini. Sullo schermo sono opera di Scott Farrar (Transformers, Chronicles of Narnia, A. I. , Cocoon) e Jeffrey Beecroft (Balla coi lupi, 12 Monkeys, Transformers: Age of ... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 giugno 2021) L'articolo contiene spoiler per chi non avesse visto nemmeno il primo film. Avevamo lasciato la famigliola Abbott nel 2018, a lottare per la sopravvivenza in un mondo che da un giorno all'altro era stato invaso da una specie di orridi mostri alieni, privi di vista e olfatto ma in compenso forniti di un udito finissimo. Si tratta di mostruose creature, ferocemente voraci, simili ai giganteschi aracnidi di Starship Troopers, incrocio di mostri degni di Silent Hill o Resident Evil e anche Stanger Things, dalle misteriose origini. Sullo schermo sono opera di Scott Farrar (Transformers, Chronicles of Narnia, A. I. , Cocoon) e Jeffrey Beecroft (Balla coi lupi, 12 Monkeys, Transformers: Age of ...

