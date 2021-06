WTA Eastbourne 2021: Jelena Ostapenko batte Elena Rybakina e va in finale. La kazaka resta in campo con problemi alla schiena (Di venerdì 25 giugno 2021) Sarà la lettone JElena Ostapenko la seconda finalista del torneo WTA 500 di Eastbourne. L’ex vincitrice del Roland Garros sconfigge con il punteggio di 6-4 6-1 la kazaka Elena Rybakina. Per lei si tratta della prima finale sull’erba della carriera: sfiderà l’estone Anett Kontaveit, vincitrice per ritiro di Camila Giorgi sul 5-4 in proprio favore. L’incontro è segnato in particolare dai problemi alla schiena di Rybakina, che è costretta varie volte a chiamare il medical time out. Ad ogni ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) Sarà la lettonela seconda finalista del torneo WTA 500 di. L’ex vincitrice del Roland Garros sconfigge con il punteggio di 6-4 6-1 la. Per lei si tratta della primasull’erba della carriera: sfiderà l’estone Anett Kontaveit, vincitrice per ritiro di Camila Giorgi sul 5-4 in proprio favore. L’incontro è segnato in particolare daidi, che è costretta varie volte a chiamare il medical time out. Ad ogni ...

