Tasse, chi vince e chi perde con la riforma fiscale (Di venerdì 25 giugno 2021) La bozza di riforma fiscale partorita dal parlamento, come è normale che sia per un governo di coalizione, contiene delle cose positive e altre meno. Mettere insieme Marattin con Speranza, Gelmini con Orlando, non è semplice. Non hanno la stessa visione del mondo, diciamo così. Vediamo le proposte. Partiamo dalla proposta più interessante: la riduzione delle Tasse per i contribuenti che hanno un reddito compreso tra i 28mila e i 55mila euro. Oggi si applica loro un'aliquota assurda del 38 per cento. Se a questa si sommano i contributi previdenziali, stiamo parlando di esproprio. Si dirà che i contributi si pagano oggi per servire una ...

