Se la banca è ovunque ho più tempo per me

La trasformazione digitale sta cambiando le nostre vite. Lavoriamo, facciamo acquisti, restiamo in contatto con la nostra rete sociale e andiamo in banca affidandoci alla tecnologia. Tra i settori protagonisti dall'accelerazione digitale c'è proprio quello bancario: secondo uno studio del Boston Consulting Group condotto a livello mondiale, il 24% dei clienti prevede di utilizzare meno le filiali o di smettere del tutto di andarci anche dopo la fine della pandemia. Il 75% dei consumatori preferisce l'internet banking alle filiali fisiche, mentre il 55% predilige l'utilizzo delle app di mobile banking.

