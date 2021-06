La baby tartaruga Conchiglia torna in libertà: rilasciata in mare dopo 4 mesi (Di venerdì 25 giugno 2021) La baby tartaruga Conchiglia torna a nuotare libera nelle acque di Livorno. Per la prima volta in Toscana e nella storia del Centro di Recupero e Riabilitazione per tartarughe marine dell’Acquario di Livorno e di Genova è stato possibile giungere alla liberazione di un esemplare neonato di Caretta caretta, presumibilmente nato lungo le coste toscane durante la scorsa stagione riproduttiva giugno-ottobre 2020. Era l’11 febbraio 2021, quando presso il bagno “La Conchiglia” di San Vincenzo era stato rinvenuto il terzo caso di baby tartaruga, spiaggiata a seguito della ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 25 giugno 2021) Laa nuotare libera nelle acque di Livorno. Per la prima volta in Toscana e nella storia del Centro di Recupero e Riabilitazione per tartarughe marine dell’Acquario di Livorno e di Genova è stato possibile giungere alla liberazione di un esemplare neonato di Caretta caretta, presumibilmente nato lungo le coste toscane durante la scorsa stagione riproduttiva giugno-ottobre 2020. Era l’11 febbraio 2021, quando presso il bagno “La” di San Vincenzo era stato rinvenuto il terzo caso di, spiaggiata a seguito della ...

