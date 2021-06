In Israele tornano le mascherine al chiuso contro variante delta (Di venerdì 25 giugno 2021) Israele alza l'allerta sulla variante delta del Covid - 19 e fa retromarcia. Il ministero della salute ha deciso di reintrodurre l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi pubblici al chiuso, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021)alza l'allerta sulladel Covid - 19 e fa retromarcia. Il ministero della salute ha deciso di reintrodurre l'obbligo di indossare lenei luoghi pubblici al, ...

