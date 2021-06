Fdi | De Priamo | notizia grave annullamento sessione concorsone

(Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – “Ladell’delladel ‘’ bandito da Roma Capitale, poiché durante l’esame un candidato si sarebbe accorto che nel formulario una domanda aveva due risposte uguali, è molto.” “Come Fratelli d’Italia presenteremo un’interrogazione in Campidoglio. In merito al ‘’ abbiamo già sottolineato l’inopportunità da parte dell’Amministrazione capitolina di fare un bando di questa portata in prossimità del voto elettorale.” “Non vorremmo, quindi, che si ripetesse quanto accaduto nelle recenti elezioni regionali in Puglia, nelle quali le ...

...una mozione per Expo 2030 da più di un anno non ci tiriamo mai indietro quando si tratta di unirsi per il bene di Roma". E' quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De, ...Roma " "Il Commissario liquidatore ha comunicato alla rappresentanza sindacale il ricorso a fondo integrazione salariale dell'Inps per fronteggiare la crisi aziendale della società. Il timore ...Roma - "Il Commissario liquidatore ha comunicato alla rappresentanza sindacale il ricorso a fondo integrazione salariale dell'Inps per fronteggiare la ...Roma - "Anche se presentato come un formale atto dovuto, è davvero paradossale l'ipotesi di una indagine nei confronti dell'agente che ha sparato per ...