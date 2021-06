(Di venerdì 25 giugno 2021) Sono 753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 927. Sono invece 56 le vittime in un giorno (ieri erano state 28), ma 21 sono relative a ricalcoli della regione Puglia. Sono 192.541 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 188.191. Ildiè dello 0,4%, ieri era stato dello 0,5%.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Covid, i dati giornalieri: 753 positivi, 56 morti ma 21 da ricalcoli in Puglia #ANSA - fainformazione : Covid al 25 giugno 2021: indice di positività allo 0,39%, 56 i nuovi decessi Sono stati 753 (ieri erano stati 927)… - fainfocronaca : Covid al 25 giugno 2021: indice di positività allo 0,39%, 56 i nuovi decessi Sono stati 753 (ieri erano stati 927)… - immediatonet : ?? 753 contagi e 56 morti. Calano i nuovi casi di #Covid in Italia ma continua a destare preoccupazione la variante… - HuffPostItalia : Covid, 753 casi. Tasso di positività allo 0,4% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 753

Calano ancora i contagi dain Italia. Sonoi positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 927. Sono invece 56 le vittime in un giorno (ieri erano state 28), ma 21 sono relative a ricalcoli ...Sonoi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ... monitorate dal Sistema di Sorveglianza Integrata- 19 dell'ISS, in attesa della flash survey che ...In Italia oggi, venerdì 25 giugno 2021, si registrano 753 nuovi positivi e 56 morti per Covid. Ieri c’erano stati 927 nuovi casi e 10 morti. In totale sono stati effettuati 192.541 tamponi (ieri erano ...La situazione in Italia di venerdì 25 giugno Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, venerdì 25 giugn ...