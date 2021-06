Cosa sta succedendo in Israele con la variante Delta? (Di sabato 26 giugno 2021) In Israele si sta verificando un aumento di casi di Covid-19 dovuti in gran parte alla variante Delta, ma non è un punto a favore dei No Vax. Ecco perché (illustrazione: Getty Images)In questi giorni anche Israele sta vedendo un aumento dei casi di Covid-19, nonostante la massiccia e rapida campagna vaccinale (circa l’85% della popolazione adulta è stata vaccinata con prodotti a mRna, il 57% di quella totale). Si stima che questa nuova epidemia sia in gran parte dovuta all’arrivo nel Paese della variante Delta di coronavirus, che sarebbe responsabile di almeno la metà dei casi tra ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) Insi sta verificando un aumento di casi di Covid-19 dovuti in gran parte alla, ma non è un punto a favore dei No Vax. Ecco perché (illustrazione: Getty Images)In questi giorni anchesta vedendo un aumento dei casi di Covid-19, nonostante la massiccia e rapida campagna vaccinale (circa l’85% della popolazione adulta è stata vaccinata con prodotti a mRna, il 57% di quella totale). Si stima che questa nuova epidemia sia in gran parte dovuta all’arrivo nel Paese delladi coronavirus, che sarebbe responsabile di almeno la metà dei casi tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta Licenziamenti, altro stop. Bloccati fino a ottobre per tessile e calzature A confermare che il governo si sta muovendo verso la nuova proroga, sono state anche le parole pronunciate ieri dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. 'C'è il problema', ha detto, 'del blocco ...

Vaccini, possibile riduzione della fornitura a luglio: Lombardia si prepara a sospendere vaccinazioni ... cosa che creerebbe problemi alla Lombardia e a tutte le altre Regioni". Inoltre, secondo l'ex ... Per questo si sta già lavorando, quindi credo che alla fine si troverà una soluzione". Inoltre Bertolaso ...

Cosa sta succedendo in Israele con la variante Delta? Wired.it Cresce il peso italiano nella Ue Ursula von der Leyen è venuta a Roma nell'ambito del “tour nelle capitali” europee con cui certificare il via libera ai Pnrr presentati dai singoli Paesi e avere così accesso alle risorse del Next Gen ...

Mr Wrong lezioni d’amore dal 28 giugno al 2 luglio anticipazioni Le anticipazioni della soap turca Mr Wrong - lezioni d'amore, con l'affascinante Can Yaman il Signor Sbagliato, e la bellissima Özge Gürel nelle puntate ...

