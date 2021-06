Ballottaggio Verratti Locatelli, Mancini: «È un bel problema» (Di venerdì 25 giugno 2021) Roberto Mancini parla dei dubbi di formazione per la gara contro l’Austria: ecco le dichiarazioni del commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato dei ballottaggi in vista di Italia-Austria. WEMBLEY – «La finale di Champions la facemmo nel vecchio Wembley, poi una vinta e una persa… resta uno degli stadi più belli al mondo». AUSTRIA – «Non c’è possibilità di fare errori, sono 90? cercheremo di fare il massimo». Verratti O Locatelli? – «Abbiamo un bel problema, avere due giocatori nello stesso ruolo in formissima quindi credo che non si possa sbagliare, uno o ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Robertoparla dei dubbi di formazione per la gara contro l’Austria: ecco le dichiarazioni del commissario tecnico dell’Italia Roberto, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato dei ballottaggi in vista di Italia-Austria. WEMBLEY – «La finale di Champions la facemmo nel vecchio Wembley, poi una vinta e una persa… resta uno degli stadi più belli al mondo». AUSTRIA – «Non c’è possibilità di fare errori, sono 90? cercheremo di fare il massimo».? – «Abbiamo un bel, avere due giocatori nello stesso ruolo in formissima quindi credo che non si possa sbagliare, uno o ...

Advertising

marinabeccuti : Italia, è ballottaggio Verratti-Locatelli per domani sera. Belotti partirà dalla panchina - Torinogranatait : Italia, è ballottaggio Verratti-Locatelli per domani sera. Belotti partirà dalla panchina - FSabathier : RT @GoalItalia: Il ballottaggio a centrocampo nel focus: due facce della stessa medaglia? ?? [@antorreasy] - GoalItalia : Il ballottaggio a centrocampo nel focus: due facce della stessa medaglia? ?? [@antorreasy] - DNAJUVE1897 : Italia, Chiellini in gruppo ma non sarà titolare. -