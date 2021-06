Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 25/6/2021 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 25 giugno 2021) Le offerte Amazon di oggi includono sconti per Dragon’s Dogma: Dark Arisen in versione Switch e per diverse periferiche da gioco Logitech. Le offerte Amazon di oggi partono con la versione inglese di Dragon’s Dogma: Dark Arisen per Switch e continuano con diverse periferiche da gioco di ottima qualità Logitech che sono rimaste in offerta nonostante il Amazon Prime Day 2021 si sia ufficialmente concluso. Tra queste c’è anche l’eccellente mouse da gioco Logitech G PRO, in sconto di circa 20 euro, che fa il paio con il Logitech G903 Lightspeed. Entrambi sono infatti ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 25 giugno 2021) Ledi oggi includonoper Dragon’s Dogma: Dark Arisen in versione Switch e per diverse periferiche da gioco Logitech. Ledi oggi partono con la versione inglese di Dragon’s Dogma: Dark Arisen per Switch e continuano con diverse periferiche da gioco di ottima qualità Logitech che sono rimaste in offerta nonostante ilPrime Daysi sia ufficialmente concluso. Tra queste c’è anche l’eccellente mouse da gioco Logitech G PRO, in sconto di circa 20 euro, che fa il paio con il Logitech G903 Lightspeed. Entrambi sono infatti ...

Advertising

MarcoCHardware : Cuffie della Sony ad un prezzo mai visto con uno sconto del 33%. #sony #offerte #amazon - TuttoAndroid : Realme GT 5G a 399 euro in pre-ordine? Sì, con questo link Amazon - Giulio_Minotti : #MacBook Air e Pro in super #offerta a partire da 999 euro - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Il 7° Viaggio Di Sinbad (1958) Prezzo: 7,75€ invece di 10,39€ (25.41%) - SeguiPrezzi : ?? #AMAZON ?? PARANCO ELETTRICO TRIFASE A DOPPIA VELOCITà A CATENA ?? Prezzo in Offerta: 630€ ?? Sconto: 86% ?? Risparm… -