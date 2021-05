Ultime Notizie Roma del 24-05-2021 ore 11:10 (Di lunedì 24 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di 14 morti un bimbo è vissuto il bilancio dell’incidente avvenuto ieri a Stresa in Piemonte 5 le famiglie distrutte nel crollo della funivia del Mottarone 3 residenti in Lombardia Di cui una di origini israeliane un Emilia Romagna uno in Calabria Si indaga per omicidio colposo per oggi sul posto attesi Ministro Giovannini capo della protezione civile Curcio il governatore del Piemonte Cirio il sindaco Severino la zia del bimbo di 5 anni l’unico sopravvissuto della tragedia ancora in prognosi riservata racconta di aver saputo dell’incidente dai messaggi di Mi dispiace ricevute su WhatsApp 13 giocatori dell’ istituto di virologia di wuhan in Cina si sono ammalati nel novembre 2019 hanno cercato assistenza sanitaria lo riporta il Wall Street Journal citando un ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 maggio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di 14 morti un bimbo è vissuto il bilancio dell’incidente avvenuto ieri a Stresa in Piemonte 5 le famiglie distrutte nel crollo della funivia del Mottarone 3 residenti in Lombardia Di cui una di origini israeliane un Emiliagna uno in Calabria Si indaga per omicidio colposo per oggi sul posto attesi Ministro Giovannini capo della protezione civile Curcio il governatore del Piemonte Cirio il sindaco Severino la zia del bimbo di 5 anni l’unico sopravvissuto della tragedia ancora in prognosi riservata racconta di aver saputo dell’incidente dai messaggi di Mi dispiace ricevute su WhatsApp 13 giocatori dell’ istituto di virologia di wuhan in Cina si sono ammalati nel novembre 2019 hanno cercato assistenza sanitaria lo riporta il Wall Street Journal citando un ...

Advertising

capuanogio : Detto che l'impegno del #Verona a Napoli, come quello del #Crotone col Benevento, del #Cagliari a San Siro e tanti… - Agenzia_Ansa : I 72 morti per Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono il m… - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Nessun decesso in Calabria per COVID-19 nelle ultime 24 ore, e vi garantisco che anche da noi (San… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 24-05-2021 ore 11:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - meteoredit : #24maggio Le anomalie di #temperatura in Italia: più freddo al Nord, più caldo al Sud. ??? Le ultime notizie meteo:… -