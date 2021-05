Tommaso Zorzi perseguitato da una stalker l’affronta per strada e pubblica il video

(Di lunedì 24 maggio 2021)da una fanha trascorso il sabato sera a Bologna in compagnia diStanzani, ex allievo di ballo di Amici 20. La giornata seguente il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è venuta a conoscenza che una sua sostenitrice è diventata una. Stando al racconto del rampollo meneghino, L'articolo proviene da KontroKultura.

All'uscita dalla casa del Gf Vip, alcuni concorrenti, tra cuie Pierpaolo Pretelli, sono state vittime degli scherzi delle Iene. Tra le vittime, anche Stefania Orlando, il cui scherzo, ...Mentre tutta l'Italia assisteva con il fiato sospeso alla finale dell'Eurovision Song Contest 2021, che ha visto trionfare i Maneskin,si concedeva una cena con l'ex allievo della scuola di AmiciStanzani . L'influencer e opinionista dell'Isola dei famosi 2021, lo ha raggiunto a Bologna. I due hanno cenato ...Ma quando è entrato Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici 20, nella vita di Zorzi? editato in: da. Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv. Tommaso… Leggi ...Tommaso Zorzi è finito nuovamente al centro del Gossip. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, ha trascorso una serata in compagnia dell'ex allievo di Amici 20 Tommaso Stanzani. Come dimostrano gli s ...