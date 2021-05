Sorrento in shock | bambino muore cadendo dal balcone di casa

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Una vera e propria tragedia si è consumata durante la giornata di ieri adove un ragazzino di soli 11 anni ha perso la vita a seguito di una caduta daldi. I carabinieri della locale stazione stanno, ora, indagando sulle possibili cause che hanno potuto procurare la mortale caduta. Per il momento nessuna pista è esclusa dagli inquirenti. Neanche quella del gesto volontario, anche se gli investigatori non avrebbero trovato per il momento alcun messaggio d’addio che potesse4 far pensare ad un ultimo insano gesto messo in atto dal ragazzino. Secondo quanto riporta il quotidiano locale PositanoNews, il ragazzino sarebbe caduto da unposto al terzo piano di un palazzo. Il fatto è avvenuto nella zona di Cesarano, nei pressi del centro del paese. L'articolo ...