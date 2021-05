Pericolo - Covid, i titolari degli chalet studiano soluzioni per i servizi in sicurezza anche di notte (Di lunedì 24 maggio 2021) CIVITANOVA - Pronti a ripartire in sicurezza, gli chalet si stanno organizzando per un servizio di sicurezza in spiaggia nelle ore notturne. Servirà a tenere sotto controllo la movida e a garantire ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 24 maggio 2021) CIVITANOVA - Pronti a ripartire in, glisi stanno organizzando per uno diin spiaggia nelle ore notturne. Servirà a tenere sotto controllo la movida e a garantire ...

Advertising

riconoscibile : @Zoth2021 no grazie, preferisco correre il rischio bassissimo di ammalarmi di covid e il rischio ancor più basso di… - damorantonio : RT @Etruria72: Come mai Verdini non é ritornato ancora in carcere?Le notizie sul covid sono moltoConfortanti e pertanto non c'é più il peri… - blondic69 : @DavidSassoli La pandemia sta proprio finendo, infatti la politica interna e internazionale sta ritornando al pre c… - silvanaparolisi : RT @Etruria72: Come mai Verdini non é ritornato ancora in carcere?Le notizie sul covid sono moltoConfortanti e pertanto non c'é più il peri… - Ussignur_ : @embonaccorso @GiuliaTamagnin1 francamente il prodotto già può provocare ADE (la superinfiammazione che ha caratter… -