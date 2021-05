Microsoft e Tencent raccolgono illegalmente i dati degli utenti? La Cina contro i due giganti della tecnologia

(Di lunedì 24 maggio 2021) La Cyberspace Adminitration of China (CAC) ha duramente criticato alcune società del settoreche, secondo l'ente, raccoglierebberosensibili. Tra le società sotto accusa ci sono ByteDance e iche, attraverso le alcune applicazioni, registrerebbero i. Stando a quanto comparso sulle pagine di South China Morning Post, l'ente cinese afferma che, dopo una attenta analisi, 105 applicazioni avrebbero violato le norme sulla privacy entrate in vigore il primo maggio del 2021. Leggi altro...

A rendere l'operazione ancor più eclatante sono i nomi delle aziende coinvolte: si parla infatti di ByteDance,e persinocon le sue LinkedIn e Bing. La stretta sull'uso dei dati ...... la app per la condivisione di video Kuaishou, un altro motore di ricerca gestito da, Bing, e la piattaforma di musica in streaming gestita dal gigante di internet, Kugou. I gestori ...Il governo cinese ha mosso una dura critica nei confronti di giganti come ByteDance, Microsoft e Tencent, affermando che violano la privacy degli utenti.L'ente regolatore CAC in Cina ha avviato indagini contro moltissime aziende come TikTok, LinkedIn e Microsoft. Ecco il motivo ...