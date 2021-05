Letta, la tassa di successione e il progresso per le giovani generazioni (Di lunedì 24 maggio 2021) La proposta del Segretario del Partito Democratico Enrico Letta di creare un’“imposta di scopo” sulle successioni al fine di costituire un fondo mirato a fornire “una dote” ai giovani va valutata sotto due profili: quello della politica tributaria e quello dell’apporto alla crescita ed allo sviluppo nelle nuove generazioni. La proposta, infatti, anche se sopita per il momento, verrà ripresentata nel quadro della riforma tributaria che deve essere approntata e attuata nel quadro del Programma nazionale di ripresa e di resilienza (Pnrr). Mi sono occupato di questi temi in passato, quando ho pubblicato un saggio (“La guerra dei trentenni: Italia e giovani generazioni” IdeAzione 1997) che all’epoca ebbe una certa diffusione e venne apprezzato dallo stesso, allora non ancora trentenne, Enrico ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 maggio 2021) La proposta del Segretario del Partito Democratico Enricodi creare un’“imposta di scopo” sulle successioni al fine di costituire un fondo mirato a fornire “una dote” aiva valutata sotto due profili: quello della politica tributaria e quello dell’apporto alla crescita ed allo sviluppo nelle nuove. La proposta, infatti, anche se sopita per il momento, verrà ripresentata nel quadro della riforma tributaria che deve essere approntata e attuata nel quadro del Programma nazionale di ripresa e di resilienza (Pnrr). Mi sono occupato di questi temi in passato, quando ho pubblicato un saggio (“La guerra dei trentenni: Italia e” IdeAzione 1997) che all’epoca ebbe una certa diffusione e venne apprezzato dallo stesso, allora non ancora trentenne, Enrico ...

