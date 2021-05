Il Traditore stasera su Rai 1 | nel cast anche il reggino Alessio Praticò

Leggi su cityroma

(Di lunedì 24 maggio 2021) L’attore originario di Reggio Calabria interpreterà il ruolo di “Scarpuzzedda” nel film Ildel regista Marco Bellocchio Questa sera, per la prima volta trasmesso in chiaro, sarà mandato in onda su Rai 1 (ore 21.25) il film Ile all’interno delci saràun attore di Reggio Calabria. Ad interpretare il ruolo di “Scarpuzzedda” ci sarà infatti, classe 1986, laureato presso la facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea e già più volte premiato con importanti riconoscimenti. Oggi, 24 maggio, dunque gli appassionati avranno il piacere di seguire in Tv. Ilsi inserisce in una programmazione dedicata al 29° anniversario della strage di Capaci. Il film ha vinto 7 nastri d’argento tra cui Miglior Film, Regia, ...