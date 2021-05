Il 23enne accoltellato a Roma dopo una lite per una ragazza (Di lunedì 24 maggio 2021) Sette coltellati inferte con una ferocia inaudita. È accaduto la notte tra sabato e domenica a Roma, nella zona dello Scalo di San Lorenzo. La vittima, Alessandro Cafarotti, è stata trasportata immediatamente al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I ed è ancora ricoverato in gravi condizioni. La violenza è giunta al culmine di una lite con un altro ragazzo – coetaneo, di origine olandese – che aveva discusso con il 23enne Romano per una ragazza. Immediati i soccorsi, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi. I medici hanno suturato le profonde ferite e, adesso, si spera che il giovane reagisca e si riprenda. Alessandro Cafarotti, L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di sabato, in una delle zone della movida capitolina attraversata dalla sopraelevata. E proprio tra quei ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Sette coltellati inferte con una ferocia inaudita. È accaduto la notte tra sabato e domenica a, nella zona dello Scalo di San Lorenzo. La vittima, Alessandro Cafarotti, è stata trasportata immediatamente al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I ed è ancora ricoverato in gravi condizioni. La violenza è giunta al culmine di unacon un altro ragazzo – coetaneo, di origine olandese – che aveva discusso con ilno per una. Immediati i soccorsi, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi. I medici hanno suturato le profonde ferite e, adesso, si spera che il giovane reagisca e si riprenda. Alessandro Cafarotti, L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di sabato, in una delle zone della movida capitolina attraversata dalla sopraelevata. E proprio tra quei ...

