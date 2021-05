GF Vip, l’ex concorrente ritrova l’amore: “Stiamo costruendo il nostro futuro”, la loro differenza d’età (Di lunedì 24 maggio 2021) l’ex concorrente del GF Vip ha raccontato di aver ritrovato l’amore: la notizia è fantastica! Il primo incontro e la differenza d’età! Oltre alla versione “classica” del famosissimo reality di Canale 5, da diversi anni a questa parte, a farci compagnia vi è anche il GF Vip. Condotto, per la prima volta in assoluto, dalla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 24 maggio 2021)del GF Vip ha raccontato di averto: la notizia è fantastica! Il primo incontro e la! Oltre alla versione “classica” del famosissimo reality di Canale 5, da diversi anni a questa parte, a farci compagnia vi è anche il GF Vip. Condotto, per la prima volta in assoluto, dalla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : “Grande Fratello Vip”, una nuova fiamma per l’ex concorrente: “Ha 45 anni di meno…” - infoitcultura : Gf Vip, ex concorrente spara a zero sul programma: l’accusa è gravissima - zazoomblog : Gf Vip l’ex tronista Lorenzo Riccardi sarcastico: “Il mio nome gira ogni anno però chissà come mai prendono sempre… - IsaeChia : #GfVip, l’ex tronista Lorenzo Riccardi sarcastico: “Il mio nome gira ogni anno, però chissà come mai prendono sempr… - bradipo22 : @eliscrivecose Ormai ha preso la via del ricordo twitterino perpetuo ?? fra l'altro ho confuso, ha il quoziente più… -