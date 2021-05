Funivia Mottarone | il drammatico racconto del primo soccorritore | “C’era un giovane che respirava ancora e sotto di lui un bambino con gli occhi chiusi”

(Di lunedì 24 maggio 2021) Tragedia della, ildel“Una scena terribile”: è ildelaccorso sul luogo della tragedia dellaprecipitata sul. In un’intervista a Il Corriere della Sera, Cristiano L’Altrella, caposquadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Stresa, racconta i terribili momenti subito dopo l’incidente.ad arrivare sul luogo del disastro insieme ad altri due colleghi, L’Altrella racconta di aver trovato “un campo di battaglia” con “corpi di ragazzi, di uomini e di donne sparsi sul pendio della montagna”. “Eravamo saliti in vetta, fino alla stazione capolinea della, ...

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Funivia Mottarone, grave ma stabile il bambino ricoverato - - zainoeparole : Una bella domenica di sole, tanta voglia di uscire e godersi le bellezze del #Piemonte, magari con la propria famig… -

La famiglia aveva ricevuto le ultime notizie alle ore 11, quando la ragazza aveva scritto alla sorella: 'Stiamo salendo in'. Serena e Mohammadreza, i fidanzati morti sulNell'...Strage in: dal cavo spezzato ai freni, gli interrogativi sulle ...Tragedia sul Mottarone, cede un cavo, precipita una cabina della funivia. Un volo da 20 metri, lo schianto contro un pilone, la caduta a ...AOSTA. Il governo valdostano ha espresso cordoglio per l'incidente mortale della funivia di Mottarone in cui domenica sono morte 14 persone. "Appreso con profondo dolore la notizia del tragico inciden ...