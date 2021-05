Francesco Panella apre un ristorante in Corsica: «È il momento di sognare» (Di lunedì 24 maggio 2021) Mentre tanti parlano di chiusure dopo l’anno orribile della ristorazione, Francesco Panella apre. Il «ristoratore dei due mondi», proprietario dello storico Antica Pesa di Roma e dei più recenti Antica Pesa Brooklyn e Feroce a Manhattan, diventato ambasciatore della buona cucina italiana nel mondo grazie al programma cult Little Big Italy, ha appena annunciato l’inaugurazione di Antica Pesa Mare: pop up restaurant presso l’esclusivo Hotel & SPA des Pecheurs sull’Isola di Cavallo, in Corsica. Leggi su vanityfair (Di lunedì 24 maggio 2021) Mentre tanti parlano di chiusure dopo l’anno orribile della ristorazione, Francesco Panella apre. Il «ristoratore dei due mondi», proprietario dello storico Antica Pesa di Roma e dei più recenti Antica Pesa Brooklyn e Feroce a Manhattan, diventato ambasciatore della buona cucina italiana nel mondo grazie al programma cult Little Big Italy, ha appena annunciato l’inaugurazione di Antica Pesa Mare: pop up restaurant presso l’esclusivo Hotel & SPA des Pecheurs sull’Isola di Cavallo, in Corsica.

