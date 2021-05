Cosa è successo davvero a Leclerc? Quel terribile sospetto sul disastro-Ferrari: cosa non torna nella versione ufficiale (Di lunedì 24 maggio 2021) Montecarlo mesta, mestissima per Charles Leclerc: pole strepitosa con la Ferrari ma poi non è riuscito a partire. Già, in qualifica, dopo il giro-record lo schianto. nella notte pre-gara il lavoro frenetico dei meccanici per rimettere il pilota in pista. Poi Quel surreale giro di ricognizione: alla sesta curva, Leclerc parcheggia. Fine corsa. Non parte. Una maledizione. "Ci metterò del tempo a superarlo", ha ammesso il pilota. Ma cosa è accaduto? Difficilissimo ipotizzare che il problema avuto nel giro di prova non avesse a che fare con l'incidente delle qualifiche. Il punto è che il team, la Ferrari, ha probabilmente fallito nell'individuare un potenziale problema, un'anomalia sfuggita nella catena dei controlli. Dunque, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Montecarlo mesta, mestissima per Charles: pole strepitosa con lama poi non è riuscito a partire. Già, in qualifica, dopo il giro-record lo schianto.notte pre-gara il lavoro frenetico dei meccanici per rimettere il pilota in pista. Poisurreale giro di ricognizione: alla sesta curva,parcheggia. Fine corsa. Non parte. Una maledizione. "Ci metterò del tempo a superarlo", ha ammesso il pilota. Maè accaduto? Difficilissimo ipotizzare che il problema avuto nel giro di prova non avesse a che fare con l'incidente delle qualifiche. Il punto è che il team, la, ha probabilmente fallito nell'individuare un potenziale problema, un'anomalia sfuggitacatena dei controlli. Dunque, la ...

