Andora | concorso pubblico per la selezione di un dirigente tecnico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Andora concorso

SavonaNews.it

Il comune diha indetto unper il conferimento di n . 1 incarico di Dirigente con profilo professionale Tecnico , da destinare all'Area III, mediante selezione basata sull'esame del curriculum ......] Uncategorized Andoresi ospiti a Larvik in Norvegia per i 70 anni del Kontiki Posted on 22 Aprile 2017 Author Redazione. I vincitori dellirico T. O. S. C. A. disaranno ...