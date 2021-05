Ventinove anni fa la strage di Capaci, Mattarella a Palermo: “La mafia non è ancora stata sconfitta” (Di domenica 23 maggio 2021) Ventinove anni fa venivano uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie, e gli uomini della scorta. Fatti saltare in aria poco prima dello svincolo autostradale per Capaci. Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato lì per ricordare le vittime della mafia, e ha parlato dall’Aula bunker di Palermo e poi dalla caserma Lungaro: L’onda di sdegno e di commozione generale, suscitata dopo i gravissimi attentati a Falcone e a Borsellino, il grido di dolore e di protesta che si è levato dagli italiani liberi e onesti è diventato movimento, passione, azione. Hanno messo radici solide nella società. Con un lavorio paziente e incessante, hanno contribuito a spezzare le catene della paura, della reticenza, dell’ambiguità, del conformismo, del silenzio, ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021)fa venivano uccisi il giudice GiovFalcone, la moglie, e gli uomini della scorta. Fatti saltare in aria poco prima dello svincolo autostradale per. Oggi il Presidente della Repubblica Sergiosi è recato lì per ricordare le vittime della, e ha parlato dall’Aula bunker die poi dalla caserma Lungaro: L’onda di sdegno e di commozione generale, suscitata dopo i gravissimi attentati a Falcone e a Borsellino, il grido di dolore e di protesta che si è levato dagli italiani liberi e onesti è diventato movimento, passione, azione. Hanno messo radici solide nella società. Con un lavorio paziente e incessante, hanno contribuito a spezzare le catene della paura, della reticenza, dell’ambiguità, del conformismo, del silenzio, ...

