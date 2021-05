Vaccini in vacanza, Vaia: “Contento di discussione concreta” (Di domenica 23 maggio 2021) Vaccini anche durante le ferie? “La persona al centro, anche in vacanza. Mi raccomando, però , attenzione alle regole. Non molliamo proprio ora! Buongiorno Amiche ed Amici, mi fa piacere che si sta discutendo in concreto su come fare il vaccino a chi è in vacanza . Il tema non è politico (regioni che si mettono d’accordo tra di loro e le polemiche succedutesi). Il tema è di politica sanitaria”. Lo scrive su Faebook il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia. “Bisogna finalmente comprendere – ha aggiunto – che una sanità rinnovata, più efficiente e più efficace, che può uscire dalla pandemia, parte dal convincimento che è la persona al centro della organizzazione e non viceversa. Tutto si deve muovere per incentivare e promuovere la salute dei cittadini”. “Quindi ribadisco – ha scritto Vaia – le ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021)anche durante le ferie? “La persona al centro, anche in. Mi raccomando, però , attenzione alle regole. Non molliamo proprio ora! Buongiorno Amiche ed Amici, mi fa piacere che si sta discutendo in concreto su come fare il vaccino a chi è in. Il tema non è politico (regioni che si mettono d’accordo tra di loro e le polemiche succedutesi). Il tema è di politica sanitaria”. Lo scrive su Faebook il direttore dello Spallanzani Francesco. “Bisogna finalmente comprendere – ha aggiunto – che una sanità rinnovata, più efficiente e più efficace, che può uscire dalla pandemia, parte dal convincimento che è la persona al centro della organizzazione e non viceversa. Tutto si deve muovere per incentivare e promuovere la salute dei cittadini”. “Quindi ribadisco – ha scritto– le ...

