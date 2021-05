Vaccini anti-Covid, Pfizer e AstraZeneca efficaci contro la variante indiana, ma è necessaria la seconda dose (Di domenica 23 maggio 2021) Vaccini Covid, Pfizer e AstraZeneca efficaci contro variante indiana I Vaccini anti-Covid prodotti da Pfizer e AstraZeneca sono “altamente efficaci” contro la variante indiana del virus: lo afferma uno studio della Publich Health England, che si è svolto in Gran Bretagna. Tuttavia per avere una buona protezione contro la variante indiana è necessario aver completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi: con una sola dose, infatti, tutte e due i sieri anti-Covid offrono una protezione del 33% ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021)prodotti dasono “altamenteladel virus: lo afferma uno studio della Publich Health England, che si è svolto in Gran Bretagna. Tuttavia per avere una buona protezionelaè necessario aver completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi: con una sola, infatti, tutte e due i sierioffrono una protezione del 33% ...

