Ultime Notizie Roma del 23-05-2021 ore 12:10 (Di domenica 23 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il ricordo della strage di Capaci il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese con il capo della polizia Lamberto Giannini ha deposto una corona d’alloro alla Stele commemorativa sulla autostrada Palermo Mazara del Vallo in ricordo delle vittime dell’attentato del 23 maggio 1992 in cui morì Giovanni Falcone campagna vaccinale covid Il commissario per l’emergenza figliolo ha firmato Le linee-guida per la prosecuzione della campagna invitando le regioni a dare un maggior contributo di medici e personale sanitario mantenendo operativi Liabel vaccinali poi l’attività di vaccinazione dovrà essere ricondotta nell’alveo delle strutture ordinarie del Servizio Sanitario Nazionale coinvolgendo tutti gli operatori sanitari per realiun sistema stabile nel tempo ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 maggio 2021)dailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il ricordo della strage di Capaci il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese con il capo della polizia Lamberto Giannini ha deposto una corona d’alloro alla Stele commemorativa sulla autostrada Palermo Mazara del Vallo in ricordo delle vittime dell’attentato del 23 maggio 1992 in cui morì Giovanni Falcone campagna vaccinale covid Il commissario per l’emergenza figliolo ha firmato Le linee-guida per la prosecuzione della campagna invitando le regioni a dare un maggior contributo di medici e personale sanitario mantenendo operativi Liabel vaccinali poi l’attività di vaccinazione dovrà essere ricondotta nell’alveo delle strutture ordinarie del Servizio Sanitario Nazionale coinvolgendo tutti gli operatori sanitari per realiun sistema stabile nel tempo ...

Advertising

Corriere : Lo studio: Pfizer e AstraZeneca «molto efficaci» per ceppo indiano - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Nessun decesso in Calabria per COVID-19 nelle ultime 24 ore, e vi garantisco che anche da noi (San… - Agenzia_Ansa : Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi #ANSA - PTurche : RT @ArducAddict: Buongiorno ?? buone notizie stamattina...Stando alle ultime info pare che Baris abbia firmato un contratto pubblicitario b… - ArducAddict : Buongiorno ?? buone notizie stamattina...Stando alle ultime info pare che Baris abbia firmato un contratto pubblici… -