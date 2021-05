Superbike | Aragon | la rivincita di Redding in gara 2

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 23 maggio 2021) Dopo il disastro della Superpole Race, Scottnon ci sta. Capitalizzando l’errore della mattinata, l’inglese raccoglie una grandissima vittoria in2, atto conclusivo del weekend del mondialeal Motorland. Su un tracciato in via di asciugatura, il numero 45 opta per le gomme giuste, battendo per distacco le due Kawasaki ufficiali. Jonathan Rea, come sempre, tira fuori il massimo da ogni situazione, e finisce secondo davanti al compagno di team Alex Lowes. Ottima prova per le BMW, quarta e quinta con Tom Sykes e Michael Van Der Mark, mentre la Yamaha brilla solo in parte. Toprak Razgatliogliu è sesto e staccato, Garrett Gerloff butta via un podio con un errore e finisce settimo. Jonas Folger, Andrea Locatelli e Lucas Mahias completano la top ten., ...